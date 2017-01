Die bei einer Kollision beschädigte Friesenbrücke. © Lars Klemmer/Archiv

Schifffahrt

Neubau oder Wiederaufbau der Friesenbrücke noch offen

Bahn und Land haben sich noch nicht auf einen Neu- oder Wiederaufbau der Friesenbrücke einigen können. Während die Deutsche Bahn die von einem Frachtschiff zerstörte Brücke in Weener wiederaufbauen möchte, will Niedersachsen einen Neubau in besserer Ausführung, teilten Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) und der Norddeutschlandchef der Bahn, Ulrich Bischoping, am Montag mit.