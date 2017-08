Zettel in Englisch, Deutsch und Arabisch. © Sebastian Gollnow/Archiv

Flüchtlinge

Netzwerk will traumatisierte Flüchtlinge optimaler betreuen

Das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen will die psychosoziale Versorgung von Migranten weiter voran bringen. Der Verein habe dafür im Mai das Projekt "RefuKey" ins Leben gerufen, sagte Vorstandsmitglied Birgit Behrensen am Freitag bei einer Tagung in Hannover.