Das Logo der Medizinischen Hochschule (MHH) in Hannover. © Caroline Seidel/Archiv

Gesundheit

Für seine einzigartige, kollegiale Zusammenarbeit erhält das "Netzwerk Brustkrebs" den mit 20 000 Euro dotierten Claudia von Schilling-Preis. Beteiligt sind Ärzte und Forscher an sechs Kliniken in Niedersachsen.

Hannover. Der Verbund habe sich zum Ziel gesetzt, die Brustkrebstherapie zu vereinheitlichen und zu verbessern, teilte die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) am Dienstag mit. Dazu sollen die Daten von insgesamt mehr als 4000 Brustkrebspatientinnen ausgewertet werden, unter anderem um genetische Faktoren zu erfassen, die für die Krankheit anfällig machen.

Die Claudia von Schilling Stiftung mit Sitz in Hannover fördert die Brustkrebsforschung und vergibt den mit 20 000 Euro dotierten Preis jedes Jahr überwiegend im deutschsprachigem Raum. Das "Netzwerk Brustkrebs" wurde 2011 an der MHH gegründet. Zu dem Verbund gehören neben der Uniklinik der Landeshauptstadt auch die Diakovere-Krankenhäuser, das Klinikum Region Hannover, das Sana Klinikum Hameln-Pyrmont, das Helios Hildesheim sowie das Agaplesion ev. Klinikum Schaumburg. Hinzu kommt demnächst das Vinzenzkrankenhaus in Hannover.

dpa