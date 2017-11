Ein Fahrzeug fährt an Schild mit der Aufschrift «Feuerwehr» vorbei. © Patrick Seeger/Archiv

Notfälle

Nebelmaschine löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Nebelmaschine mit Eigenleben hat in Hameln einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. In der Nacht zum Montag ging in einer Spielhalle ein Brandmelder los. Eine Polizeistreife entdeckte Qualm, der aus dem Gebäude drang.