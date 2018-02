Das VW-Logo prangt am über dem Hochhaus auf dem VW-Gelände. © Julian Stratenschulte/Archiv

Nazi-Vergleich: VW will US-Diesel-Prozesse verschieben

Volkswagen will US-Gerichtsprozesse im Abgas-Skandal wegen eines Nazi-Vergleichs des Klägeranwalts um je sechs Monate verschieben lassen. Die US-Tochter des deutschen Autobauers reichte am Freitagabend (Ortszeit) einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Gericht in Fairfax, Virginia, ein.