Naturschutzbund fordert umfassendes Klimaschutzgesetz

Die Bundesvertreterversammlung des NABU fand in Hannover statt. © Hauke-Christian Dittrich

Naturschutz

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) fordert ein umfassendes Klimaschutzgesetz. Es müsse alle Sektoren umfassen, sagte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke am Samstag bei der Bundesvertreterversammlung der Organisation in Hannover.

Hannover. Ein solches Gesetz müsse auch den Verkehr und die Landwirtschaft einschließen; beide Bereiche seien bislang zu wenig berücksichtigt. Auch der Schutz der Moore müsse in diesem Zusammenhang vorangetrieben werden.

Es sei absehbar, dass Deutschland seine Klimaziele verfehlen werde, klagte Tschimpke und sagte mit Blick auf die am Montag in Bonn beginnende Klimakonferenz: "Wir sind international nur glaubwürdig, wenn wir selbst handeln." Mit Blick auf die Landwirtschaft forderte er ein grundlegendes Umsteuern in der europäischen Agrarpolitik.

Der Landesvorsitzende des Nabu Niedersachsen, Holger Buschmann, forderte von der neuen Landesregierung eine Etat-Erhöhung des Fachbereichs Naturschutz im niedersächsischen Umweltministerium, weil das Bundesland Niedersachsen mehreren EU-Vertragsverletzungsverfahren im Naturschutzbereich entgegen sehe. "Der Naturschutz-Etat muss von derzeit unter 0,25 Prozent des Landeshaushaltes umgehend auf 0,5 Prozent und dann schrittweise auf 1 Prozent erhöht werden", sagte Buschmann.

dpa