Naturschützer lehnen Skiprojekt im Harz weiter ab

Die Umweltschutzorganisation BUND hat sich erneut gegen ein im Harzort Schierke geplantes Skiprojekt ausgesprochen. Das Vorhaben für den Bau einer Seilbahn sei weder zeitgemäß noch genehmigungsfähig, teilten der Bundesvorsitzende Hubert Weiger und der Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Ralf Meyer, am Samstag mit.

Schierke. Der BUND sieht durch das Projekt unter anderem den geschützten Moorwald gefährdet. Angesichts steigender Temperaturen würden Skigebiete in einer Art Torschlusspanik und nach dem Prinzip Hoffnung aufgerüstet, betonte Weiger. Die Eingriffe in den Natur- und Wasserhaushalt sprengten in Schierke alle Dimensionen eines vernünftigen, zukunftsorientierten Harztourismus, kritisierte Meyer.

Die geplante Seilbahn in Schierke soll den Ort am Brocken an Skigebiete im Westharz anschließen. Zu dem Thema gibt es inzwischen drei Expertengutachten. Auch das jüngste Anfang September vorgestellte Gutachten kommt zu dem Schluss, dass mit dem Projekt auf jeden Fall geschützter Moorwald berührt würde. Ob gebaut werden darf, ist noch nicht entschieden. In der Koalition in Sachsen-Anhalt sorgt das Vorhaben schon länger für Differenzen. SPD und CDU stehen dazu. Die Grünen halten es in Zeiten des Klimawandels für überflüssig.

