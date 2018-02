Bauer düngt Feld. © Jan Woitas/Archiv

Agrar

Naturschützer klagen über Ausfahren von Gülle bei Frost

Naturschützer in Niedersachsen beklagen, dass Landwirte derzeit auf die gefrorenen Felder Gülle ausfahren. Die Flüssigkeit könne nicht im Boden aufgenommen werden und es bestehe die Gefahr, dass der nitrathaltige Mist in Gewässer gerate, sagte der Referent des Naturschutzbundes in Niedersachsen, Philip Foth.