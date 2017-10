Naturschützer fordern Null Toleranz für Wolfs-Wilderer

Tiere

Nach dem illegalen Abschuss eines Wolfes im Ammerland hat der Naturschutzbund Nabu ein entschlossenes Vorgehen gegen Wolfs-Wilderei von Politik und Behörden gefordert.

Vreschen-Bokel/Hannover. Auch der Landesjagdverband müsse sich klar dagegen positionieren, verlangte Niedersachsens Nabu-Vorsitzender Holger Buschmann am Mittwoch. Mit gezielter Stimmungsmache würden Ängste in der Bevölkerung geschürt. Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) hat unterdessen die Fortschreibung des niedersächsischen Wolfskonzepts vorgestellt. Bei allen Maßnahmen stehe die Sicherheit der Menschen an oberster Stelle, sagte Wenzel in Hannover.

dpa