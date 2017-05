Erntehelfer stechen den ersten Spargel. © Ingo Wagner/Archiv

Agrar

Nasskaltes Wetter bremst Spargelbauern aus

Das seit Wochen andauernde nasskalte Wetter bremst den Spargelanbau in Niedersachsen derzeit aus. "Die Kälte geht an den Spargel, und die Ernte geht zurück", sagte der Geschäftsführer der Spargelanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst, der dpa.