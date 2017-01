Nashornmädchen Moana steht im Serengetipark in ihrem Gehege. © Asta Knoth/Serengeti-Park/dpa

Tiere

Nashorn-Mädchen im Serengeti-Park geboren

Am zweiten Weihnachtstag ist im Serengeti-Park Hodenhagen ein Breitmaulnashorn-Baby zur Welt gekommen. Die kleine Moana sei sehr neugierig und entferne sich in der Stallbox schon für kurze Zeit von ihrer Mutter Kianga, teilte der Park im Heidekreis am Mittwoch mit.