Brauchtum

Pünktlich um 11.11 Uhr haben in Braunschweig die Narren die Macht übernommen. Rund hundert Karnevalisten stürmten am Samstag das Altstadtrathaus und läuteten die närrische Zeit ein.

Braunschweig. Oberbürgermeister Ulrich Markurth empfing das Komitee und übergab nach der Prinzenproklamation die Schlüssel und Stadtsäckel. Im Anschluss zogen die Jecken trotz Regenswetters zur Versammlung auf den Braunschweiger Kohlmarkt weiter.

Höhepunkt des närrischen Treibens in der Stadt ist der große Karnevalsumzug am 11. Februar. 2018 steht er unter dem Motto "Gleich und fröhlich, mit viel Jubel, feiert Brunswiek den Schoduvel". Der "Schoduvel", niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!", gilt als größter Karnevalsumzug in Norddeutschland und zieht jährlich Tausende Besucher an. Seine Wurzeln reichen bis in das Jahr 1293 zurück.

Im Jahr 2015 hatte die Polizei den Umzug zwei Stunden vor dem geplanten Start aufgrund eines konkreten Hinweis auf einen Terroranschlag abgesagt. In den beiden vergangenen Jahren verlief das närrische Spektakel friedlich.

dpa