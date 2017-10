Nahverkehr in Niedersachsen wird bestreikt

Streiks

Im Streit um die Höhe des Weihnachtsgeldes will die Gewerkschaft Verdi Teile des öffentlichen Nahverkehrs in Hannover, Braunschweig und Göttingen heute bestreiken.

Hannover. Verdi fordert eine Erhöhung von 86 auf 100 Prozent. Da es vom Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen kein Angebot und keine weitere Gesprächsbereitschaft gegeben habe, sei der Streik notwendig, teilte Verdi mit. Der Arbeitgeberverband sprach von Luxusforderungen, die nicht erfüllt werden könnten.

Wie die städtischen Verkehrsbetriebe mitteilten, sollen in Hannover heute die Stadtbahnlinien 1,2 und 8 nicht fahren. Auf den Linien 6, 9 und 11 kann es vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Zu den Einschränkungen in Braunschweig und Göttingen war noch nichts bekannt. In Hannover wurden am Mittwoch schon einzelne Buslinien bestreikt. Ebenfalls vor dem Hintergrund des Konflikts um das Weihnachtsgeld war es Ende September bereits zu Streiks in Braunschweig und Wolfsburg gekommen.

dpa