Verkehr

Mit zusätzlichen Millionen soll die Mobilität von Pendlern im Großraum Braunschweig verbessert werden. Durch die Änderung des niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes wird die jährliche Zuweisung des Landes von heute 70 Millionen Euro bis zum Jahr 2021 auf 100 Millionen Euro wachsen. Das teilte der Zweckverband Großraum Braunschweig am Montag mit.

Braunschweig. Ein Großteil des Geldes soll in den Schienenverkehr fließen. Damit soll vor allem das Angebot in den Randzeiten ausgebaut werden. Unter anderem wird es von Montag bis Donnerstag zwei zusätzliche Zugfahrten zwischen Braunschweig und Wolfsburg geben. So soll die Situation der Pendler beim Autobauer VW verbessert werden. Ziel ist unter der Woche ein 30-Minuten-Takt auf der Hauptachse Salzgitter - Braunschweig - Wolfsburg. Dazu muss zunächst jedoch die sogenannte Weddeler Schleife zweigleisig ausgebaut werden.

Zwischen den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sind jeden Tag Zehntausende Pendler unterwegs, die unter verstopften Straßen und Zügen leiden.

