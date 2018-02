Andrea Nahles und Stephan Weil.© Philipp von Ditfurth

Parteien

Nahles und Weil werben in Hannover für große Koalition

Wenige Tage vor dem SPD-Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition wirbt die Parteispitze am Samstag auch in Hannover um die Zustimmung der Basis. Zuvor hatte es vormittags Diskussionsrunden in Hamburg gegeben.