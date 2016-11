Tiere

Nächster Versuch: Lachs soll in Leine heimisch werden

Der Lachs soll wieder in der Leine heimisch werden. Mit diesem Ziel haben Naturschützer in Hannover am Freitag tausend Jungtiere ausgesetzt. Die Bedingungen für die Tiere hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert, teilte der Verein Leine Lachs am Freitag mit.