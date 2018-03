Die Absolventinnen und Absolventen der Modeschule Fahmoda präsentieren ihre Entwürfe. © Ole Spata

Mode

Nachwuchsdesigner zeigen in Hannover ihre Kollektionen

Die besten Nachwuchsdesigner der Modeschule Fahmoda haben am Samstag in Hannover ihre Kollektionen präsentiert. Unter dem Motto "Fashion meets Culture" zeigten laut Veranstalter 15 Absolventen in zwei Shows ihre Abschlussarbeiten.