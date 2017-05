Logo der Bundesagentur für Arbeit. © Hendrik Schmidt/Archiv

Arbeitsmarkt

Nachfrage nach Arbeitskräften im April auf Höchststand

Die seit Monaten starke Nachfrage nach Arbeitskräften in Niedersachsens Betrieben hat im April einen neuen Höchststand erreicht. Auch in den kommenden Monaten dürfte die Bereitschaft der Unternehmen hoch sein, Arbeitskräfte einzustellen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Hannover mitteilte.