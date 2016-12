Brände

Eine 53-Jährige hat bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover schwere Verletzungen erlitten. Dank des beherzten Eingreifens einer Nachbarin konnte die Frau sich jedoch selbst ins Freie retten.

Hannover. Die Mieterin hatte die Hilferufe der 53-Jährigen sowie den Rauchmelder in ihrer Wohnung am Mittwochabend gehört und war ihr zur Hilfe geeilt, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hannover sagte. Zudem rief die Nachbarin die Feuerwehr. Als diese im Stadtteil Anderten eintraf, lag die 53-Jährige bereits vor dem Haus. Sie kam mit schweren Brandverletzungen in das Verbrennungszentrum der Medizinischen Hochschule Hannover.

Feuerwehrleute löschten dann die Flammen in ihrer Wohnung und verhinderten eine Ausbreitung im Gebäude. Den Schaden schätzte die Feuerwehr auf etwa 15 000 Euro. Wie es zu dem Brand im Schlafzimmer kam, war zunächst unklar.

dpa