Kriminalität

Nachbar klingelt mit Pistole in der Hand

Mit einer Pistole in der Hand hat ein 28-Jähriger in Hannover bei seinen Nachbarn geklingelt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Nachbarn stießen die Tür gleich wieder zu, als der Mann morgens um 6.00 Uhr mit der Pistole vorstellig wurde, teilte die Polizei am Montag mit.