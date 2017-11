Unfälle

Nach tödlichem Unfall: Ermittlung gegen Polizisten

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge gegen zwei Polizeibeamte wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. In dem Fall geht es um einen 23-Jährigen, der am 19. November von einer Autofahrerin auf einer Kreisstraße in Rastede angefahren wurde und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.