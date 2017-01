Unfälle

Knapp eine Woche nach einem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Landesbergen ist die Bahnstrecke zwischen Nienburg und Minden wieder frei.

Landesbergen. Seit dem frühen Donnerstagmorgen laufe der Zugverkehr, sagte ein Bahnsprecher. Bautrupps der Bahn hatten nach einem Bericht der Zeitung "Die Harke" bis dahin rund um die Uhr an der Wiederherstellung des Gleisbetts gearbeitet.

Bei dem Unfall am vergangenen Freitag war ein Regionalzug in einen Müllwagen gekracht. Der 32 Jahre alte Fahrer des Müllfahrzeugs wurde dabei getötet. Der Zugführer und 7 von rund 50 Fahrgästen in der Bahn wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

dpa