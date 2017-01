Die Achse eines zerstörten Regionalzuges liegt in Landesbergen neben den Gleisen. © Friso Gentsch/Archiv

Bahn

Nach Zugunfall dauern Aufräumarbeiten an

Nach einem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang im Kreis Nienburg kurz vor Jahresende dauern die Aufräumarbeiten an. Schienen und Schwellen an der Unfallstelle werden repariert, sagte ein Sprecher der Bahn am Montag.