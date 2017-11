Ein Übernachtungsraum für Obdachlose. © Markus Scholz/Archiv

Kriminalität

Nach Tötung: Unterkünfte für obdachlose Frauen gefordert

Nach der Tötung einer Obdachlosen in Delmenhorst fordern Initiativen mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen. Diese seien besonders gefährdet, Opfer von Gewalttaten zu werden, sagte Katrin Kriesche-Radtke vom Tagesaufenthalt für Wohnungslose in Delmenhorst am Dienstag.