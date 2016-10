Nach Tod von Frau in Northeim noch keine Spur vom Täter. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer 40-jährigen Frau in Northeim gibt es noch keine konkrete Spur vom Täter. Es gebe noch nicht einmal einen genaueren Verdacht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Northeim. Die 40-Jährige war am 26. September in ihrer Wohnung in Northeim von mehreren Messerstichen getroffen worden. Sie hatte sich noch bis auf die Straße vor dem Haus schleppen und um laut Hilfe rufen können. Anwohner alarmierten Rettungskräfte, diese konnten der Frau aber nicht mehr helfen und nur noch ihren Tod feststellen.

dpa