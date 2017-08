Notfälle

Nach Tod bei Musikfestival: Verdacht auf Vergiftung

Nach dem Tod eines 30-Jährigen bei einem Musikfestival am Nürburgring vermutet die Polizei eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid. "Fakt ist, als er am Sonntagmorgen leblos gefunden worden ist, stand ein Holzkohlegrill in seinem Zelt", sagte ein Polizeisprecher am Montag.