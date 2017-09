Wolken hängen hinter einem Wetterhahn. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Wetter

Nach Sturmtief "Sebastian": Ruhige Nacht

Das Sturmtief "Sebastian", das am Mittwoch über Norddeutschland gezogen ist, hat Bremen und Niedersachsen weitestgehend verschont. Nach einem stürmischen Nachmittag sei die Nacht in Bremen als auch in Niedersachsen ruhig verlaufen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.