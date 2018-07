Bückeburg

Während des Prozesses, an dessen Ende der 23-Jährige Ende Mai aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, hätten sich neue Erkenntnisse ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Gegen die 21-jährige Mutter, die mit dem 23-Jährigen zusammenlebte, war anfangs auch ermittelt worden, das Verfahren wurde aber eingestellt. Im Prozess hatte ein Gutachter festgestellt, dass wegen des ermittelten Tatzeitraums neben dem Vater auch die Mutter als Täterin in Frage kommen könnte. Ihr drohe nun eine Anklage wegen Totschlags, berichteten die "Schaumburger Nachrichten".

Zunächst kam der Vater wegen Totschlag-Verdachts in Untersuchungshaft. Ihm wurde vorgeworfen, das Kind am 27. November 2017 in seiner Wohnung in Lindhorst so stark geschüttelt zu haben, dass es Hirnblutungen erlitt und zwei Tage später trotz einer Notoperation starb. Er kam bereits nach dem Gutachten auf freien Fuß, demnach die Hirnverletzungen durch zeitlich versetzte Ereignisse zustande kamen. Weil das Kind bleich war und sich ständig übergab, hatte die Mutter mit dem Kind Hausarzt und Krankenhaus aufgesucht, ohne dass das Schütteltrauma auffiel.

dpa