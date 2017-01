Polizeiblaulicht. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Nach Schüssen vor Disco: 23-Jähriger festgenommen

Nach mehreren Schüssen vor einer Diskothek in Diepholz ist der mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 23-Jährige am späten Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.