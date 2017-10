Unfälle

Nach Oktoberfest: Bier strömt in Bremen auf einen Zubringer

Nur wenige Stunden nach dem Ende des Oktoberfests in München floss das Bier bereits in Bremen in großen Mengen - auf einem Autobahnzubringer. Bei einem Lastwagen verrutschte auf der Abfahrt von der Bundesautobahn 1 in einer langgezogenen Rechtskurve die Ladung so, dass sie die Plane durchbrach, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Auf der Fahrbahn verteilten sich viele Bier-Kästen und Flaschen, die bei dem Unfall zu Bruch gingen.