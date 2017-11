Prozess wegen versuchten Mordes in Osnabrück. © Friso Gentsch/Archiv

Prozesse

Nach Messerattacke Prozess wegen versuchten Mordes

Wegen versuchten Mordes muss sich seit Mittwoch ein Angeklagter aus Wallenhorst vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Dem 60-Jährigen wird vorgeworfen, am 1. Juni dieses Jahres sein Opfer an dessen Wohnungstür in Wallenhorst plötzlich mit einem Messer attackiert und ihm mehrere lebensgefährliche Stiche in die Brust zugefügt zu haben.