Bau

Nach Kirchplatzsanierung menschliche Knochen entdeckt

Bei der Erneuerung eines Kirchplatzes rund um einen alten Friedhof sind die Gebeine von Verstorbenen in den Bauschutt gelangt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fand ein Spaziergänger in Spelle im Emsland bereits am 30. September in einem Bauschutthaufen einen menschlichen Knochen und gab ihn bei der Polizei ab.