Disteln sind auf einer Wiese mit Raureif bedeckt. © Frank Rumpenhorst/Archiv

Wetter

Nach Glatteis-Chaos Unwetterwarnung aufgehoben

Nach extremem Glatteis in Teilen Niedersachsens und in Bremen hat der Deutsche Wetterdienst seine Unwetterwarnung aufgehoben. Die Temperaturen seien leicht über dem Gefrierpunkt, nur im äußersten Süden des Landes gebe es leichten Frost, sagte ein Sprecher am Sonntagvormittag.