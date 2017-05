Ein Hydrant mit Wasserhähnen in Delmenhorst vor Wohnblöcken. © Carmen Jaspersen/Archiv

Kommunen

Nach Gassperre nun auch kein Wasser mehr für Mieter

Rund 350 Mieter von zwei Wohnblöcken im Delmenhorster Brennpunktviertel "Wollepark" haben seit Montag kein fließendes Wasser mehr in ihren Wohnungen. Da die Eigentümer Rechnungen für Wasser und Gas in Höhe von rund 200 000 Euro nicht beglichen haben, haben die Stadtwerke am Morgen die Zufuhr gesperrt, wie Stadtwerke-Sprecherin Britta Fengler mitteilte.