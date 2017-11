Nach Frachterhavarie warnt Wattenrat vor weiteren Gefahren

Notfälle

Die Naturschutzorganisation Wattenrat hat nach der Havarie des Frachters "Glory Amsterdam" auf weitere mögliche Gefahren in der Nähe des Wattenmeeres hingewiesen.

Holtgast. 20 Seemeilen östlich des Havarieortes vor Langeoog liege der Windpark "Nordergründe", nur wenige Hundert Meter vom Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer entfernt. In der Nähe verlaufe eines der meistbefahrenen Schifffahrtswege der Welt. Durch die Havarie eines Tankers, der bei einem Ruderschaden in den Windpark treiben könnte, sei ein "verheerendes Katastrophenszenario" denkbar, teilte der Wattenrat am Samstag in Holtgast (Kreis Wittmund) mit.

Der vor Anker liegende Frachter "Glory Amsterdam" hatte sich am vergangenen Wochenende bei dem Sturm "Herwart" losgerissen und war vor Langeoog auf einer Sandbank gestrandet. Erst am Donnerstag konnte er nach Wilhelmshaven geschleppt werden. Gegen den Kapitän des Schiffes hat die Wasserschutzpolizei inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet.

