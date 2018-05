Stade

Sie sah den Vorwurf des versuchten Mordes in sieben Fällen nicht als bestätigt. Stattdessen müsse sich der 29 Jahre alte Syrer unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Der Mann soll am 26. November mit einem Auto absichtlich in eine Gruppe vor der Diskothek "Flair" in der Cuxhavener Innenstadt gefahren sein. Sieben Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der Beschuldigte sagte im Prozess, er habe zuvor große Mengen Alkohol getrunken und könne sich nicht an die Tat erinnern.

dpa