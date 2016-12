Kriminalität

Nach Durchsuchungen mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen

Eine mutmaßliche Einbrecherbande ist in Hildesheim aufgeflogen. Die Bande soll einen Gesamtschaden von rund 150 000 Euro angerichtet haben. Drei mutmaßliche Täter im Alter von 22, 40 und 46 Jahren seien in Hildesheim festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.