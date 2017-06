Feuerwehrleute stehen vor dem Hamburger Hauptbahnhof. © Mila Krull

Extremismus

Nach Brandanschlägen auf Bahn: Keine neue Spur von Tätern

Nach den Brandanschlägen auf Bahnanlagen im Norden hat die Polizei keine neuen Hinweise auf die Täter. Neue Schäden an Bahnanlagen seien in der Nacht ebenfalls nicht festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Hannover am Dienstagmorgen.