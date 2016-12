Kriminalität

Nach dem Fund eines Babys in einem Koffer hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen die 22 Jahre alte Mutter erhoben. Der jungen Frau wird unter anderem versuchter Totschlag und Verletzung der Fürsorgepflicht vorgeworfen.

Hannover. Sie soll das Kind am 26. September zur Welt gebracht und nahezu unversorgt in den Koffer gelegt haben. Der Lebensgefährte der Frau entdeckte das Baby drei Tage später und rief die Polizei. Das Kind konnte gerettet werden. Im Koffer fanden die Beamten das Skelett eines weiteren Säuglings. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden eingestellt, weil nicht zu klären war, ob dieses Baby im Januar 2015 tot zur Welt kam, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

dpa