Agrar

Nabu: Verstärkter Maisanbau gefährdet Artenvielfalt

Der verstärkte Maisanbau in Niedersachsen gefährdet die Artenvielfalt nach Einschätzung des Naturschutzbundes (Nabu) massiv. Binnen zehn Jahren habe der Maisanbau vor allem für den Einsatz in Biogasanlagen um 58 Prozent zugenommen, teilte der Nabu am Dienstag in Hannover mit.