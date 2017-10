Nabu: Mehr Weißstorchpaare in Niedersachsen und Bremen

Tiere

Die Zahl der Weißstorchpaare in Niedersachsen und Bremen ist in diesem Jahr nach Angaben der Umweltorganisation Nabu um zehn Prozent gestiegen. 2017 hätten sich in dem Gebiet 918 Paare niedergelassen.

Hannover. 2016 waren 833. Die Zahl der flüggen Jungen habe mit 1484 nur wenig unter denen des Rekordjahres 2015 (1503) gelegen und sei das zweitbeste Resultat seit 46 Jahren, erklärte Hans-Jürgen Behrmann von der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz des Nabu Niedersachsen am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Es bestünden gute Aussichten, dass in den nächsten Jahren die Zahl der Storchenpaare in der Region weiter wachse. Nach Brandenburg ist Niedersachsen den Angaben zufolge das Bundesland mit den meisten Storchenpaaren. Die hauptsächliche Ursache für den Zuwachs ist das veränderte Zugverhalten der gen Westen in ihre Winterquartiere fliegenden Störche. Immer mehr von ihnen blieben bereits in Spanien, wo sie genügend Nahrung fänden. Von dort kehrten sie dann früher, in größerer Anzahl und in meist guter Verfassung zurück, was zu einem Anstieg der Population führe.

dpa