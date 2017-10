Landwirtschaftsminister Christian Meyer und Holger Buschmann. © Holger Hollemann/Archiv

Wissenschaft

Nabu-Landeschef fordert: Pestizide raus aus Schutzgebieten

Naturschützer haben die künftige Landesregierung aufgefordert, mehr gegen Pestizide in Naturschutzgebieten zu tun. Bis heute müsse den Naturschutzbehörden nicht mitgeteilt werden, welche Pestizide in welcher Mischung und Menge auf Ackerflächen innerhalb von Schutzgebieten ausgebracht werden, kritisierte Nabu-Landeschef Holger Buschmann in Hannover.