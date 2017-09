Ein Kreuzfahrtschiff und dessen Austoß. © Marcus Brandt/Archiv

Schifffahrt

Nabu: Kein Kreuzfahrtschiff aus Umweltsicht empfehlenswert

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat die Kreuzfahrt-Reedereien scharf kritisiert. Kein einziges Kreuzfahrtschiff in Europa sei aus Umweltsicht uneingeschränkt empfehlenswert, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung des jährlichen Kreuzfahrt-Rankings in Hamburg.