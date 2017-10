NDR plant Dreiteiler zu zwei spektakulären Kriminalfällen

Fernsehen

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) plant einen Dreiteiler zu zwei der mysteriösesten Kriminalfälle in der deutschen Nachkriegszeit. Das Familien- und Kriminaldrama mit dem Arbeitstitel "Das Geheimnis des Totenwaldes" hat das Verschwinden von Birgit Meier und die Göhrdemorde von 1989 als Vorlage, wie eine Sprecherin mitteilte.

Hamburg/Lüneburg. Die Taten geschahen beide unweit von Lüneburg (Niedersachsen). Erst in der vergangenen Woche waren dort Knochen gefunden worden, bei denen es sich laut Polizei um die sterblichen Überreste der seit August 1989 vermissten Frau handeln dürfte. In der Göhrde östlich von Lüneburg waren damals zuvor zwei Paare ermordet worden, der Fall blieb ungeklärt.

Den Dreiteiler sollen ConradFilm und Bavaria Fiction drehen. Autor ist Grimme-Preisträger Stefan Kolditz ("Unsere Mütter, unsere Väter"). Noch steht nicht fest, wann die Dreharbeiten beginnen.

Die Polizei hatte den Fall Meier im Sommer 2015 komplett neu aufgerollt. Der tatverdächtige Friedhofsgärtner beging 1993 Selbstmord, als er wegen anderer Vorwürfe in Haft saß. Erst eine DNA-Spur brachte 2016 Gewissheit, sie stammte mit höchster Wahrscheinlichkeit von Meier. Die Knochen entdeckte dann in der vergangenen Woche ihr Bruder Wolfgang Sielaff, ehemaliger Leiter des Landeskriminalamts Hamburg. Sielaff wird der Produktion laut NDR als Berater zur Seite stehen. Parallel werde bereits an einer Langzeit-Dokumentation zum Fall gearbeitet, hieß es beim NDR.

dpa