Der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, Andrew Manze. © Ole Spata/Archiv

Musik

NDR Radiophilharmonie 2017/2018 mit prominenten Gästen

Ein Programm von Klassik bis Pop mit zahlreichen bekannten Gästen bietet die NDR Radiophilharmonie in der Saison 2017/2018. Zum Auftakt am 9. September stellt Chefdirigent Andrew Manze "Hannover Proms" vor - im Stil der Londoner Last Night of the Proms.