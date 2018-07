Hannover

"Es ist uns wichtig, auf die Daten zugreifen zu können", sagte de Fries NDR 1 Niedersachsen. Drogen, Waffen oder Falschgeld würden im Internet gehandelt. Um gegen Verdächtige ermitteln zu können, brauche die Polizei die Daten. Derzeit ist die anlasslose Speicherung von Internet- und Handydaten in Deutschland ausgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht will noch in diesem Jahr eine Entscheidung treffen. Gegner sehen in der systematischen Speicherung von Telefon- und Internetdaten eine Grundrechtsverletzung.

dpa