Kommunen

NDR: Anträge auf kleine Waffenscheine verachtfacht

Die Zahl der Anträge auf kleine Waffenscheine hat sich in Niedersachsen 2016 verachtfacht. Waren es 2015 gerade einmal 2000, so seien es dieses Jahr bereits 16 000 Anträge gewesen, berichtete das NDR-Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen" am Sonntag.