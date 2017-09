Naturschutz

NABU will mehr Personal und Geld für Naturschutz

Der Zustand vieler Schutzgebiete in Niedersachsen hat sich nach Ansicht des Naturschutzbundes NABU fortlaufend verschlechtert. Es fehle an Geld und Betreuung der Gebiete, sagte der NABU-Vorsitzende Holger Buschmann am Samstag in Hannover.