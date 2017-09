Mutmaßlicher Schleuser im Heidekreis gefasst

Kriminalität

Einen mutmaßlichen Schleuser hat die Polizei im Heidekreis festgenommen. Der 41-jährige Syrer sei vom Amtsgericht München gesucht worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Bad Fallingbostel. Der am Montag in Bad Fallingbostel gefasste Mann war in einem Transporter aus Bayern auf der A7 Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, der ihm im Amtsgericht Walsrode verkündet wurde. Danach weigerte sich der 41-Jährige nach Angaben der Polizeisprecherin, den Gerichtssaal zu verlassen. Er wurde von den Beamten aus dem Raum getragen und kam wegen Fluchtgefahr in Haft.

dpa