Brände

Mutmaßliche Serienbrandstifter schlagen wieder zu

Mutmaßliche Serienbrandstifter haben in Wolfsburg erneut mehrere Brände gelegt. Binnen eineinhalb Stunden standen am frühen Freitagmorgen acht Altpapiercontainer in Flammen, 20 Menschen mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.